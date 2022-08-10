Зросла кількість жертв внаслідок удару по зупинці у Миколаєві

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту у Миколаєві 29 липня зросла до восьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.
"У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям", - написав він.
Додамо, що внаслідок атаки окупантів поранення отримали ще 19 людей.
Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва. Того ж дня 5 людей загинули, ще 2 померли у лікарні 30 липня.
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