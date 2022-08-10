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Зросла кількість жертв внаслідок удару по зупинці у Миколаєві

Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по зупинці у Миколаєві зросла (t.me/senkevichonline)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту у Миколаєві 29 липня зросла до восьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям", - написав він.

Додамо, що внаслідок атаки окупантів поранення отримали ще 19 людей.

Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва. Того ж дня 5 людей загинули, ще 2 померли у лікарні 30 липня.

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Миколаїв