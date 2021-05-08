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Возросло число жертв обрушения метромоста в Мехико

Автор: Артур Родивилов

Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) выросло до 28 человек. Один из пострадавших умер в больнице.

Об этом сообщает сайт правительства столицы Мексики.

По данным городских властей, в госпиталях остаются еще 33 пострадавших в ЧП. Кроме того, в сообщении говорится, что 53 человека были выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.

В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.

12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.

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