Возросло число жертв обрушения метромоста в Мехико

Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) выросло до 28 человек. Один из пострадавших умер в больнице.

По данным городских властей, в госпиталях остаются еще 33 пострадавших в ЧП. Кроме того, в сообщении говорится, что 53 человека были выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Мексики рухнул метромост, когда по нему ехал поезд. Помимо погибших известно, что несколько десятков человек пострадали.

В поезде было довольно много людей, поскольку многие в это время возвращались с работы.

12-я линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты при строительстве.