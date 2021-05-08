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Зросла кількість жертв обвалення метромосту в Мехіко

Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв обвалення метромосту в Мехіко (Мексика) зросла до 28 осіб. Один з постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомляє сайт уряду столиці Мексики.

За даними міської влади, в госпіталях залишаються ще 33 постраждалих в НП. Крім того, в повідомленні йдеться, що 53 людини були виписані з лікарень, місцезнаходження ще одного невідоме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Мексики впав метроміст, коли по ньому їхав потяг. Крім загиблих відомо, що кілька десятків людей постраждали.

У поїзді було досить багато людей, оскільки багато в цей час поверталися з роботи.

12-а лінія метрополітену Мехіко була введена в експлуатацію восени 2012 року. Пошкоджена гілка частково припиняла роботу восени 2017 року після двох потужних землетрусів, а також в 2014 році, коли довелося усувати недоліки при будівництві.

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