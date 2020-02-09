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Возросло число пострадавших в результате пожара в общежитии Днепра

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 23:59
Возросло число пострадавших в результате пожара в общежитии Днепра
Фото: пожар в общежитии (ГСЧС)

Госпитализирована еще одна женщина, которая отравилась

В Днепре возросло количество пострадавших в результате пожара, который произошел 9 февраля в девятиэтажном общежитии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

В частности, сначала сообщалось о том, что под наблюдением медиков находятся пять человек, которые отравились продуктами горения и один пострадавший получил ожоги лица. Однако после ликвидации пожара в приемную 4-ой городской клинической больницы Днепра самостоятельно обратилась еще одна женщина.

"Гражданка, 1991 года рождения, которая с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" в состоянии средней степени тяжести госпитализирована", - отметили в пресс-центре.

Также с помощью аппаратов на сжатом воздухе, спасатели на месте оказали помощь еще 10 лицам. На время тушения пожара эвакуировали 40 человек.

Известно, что огонь возник на 6-м этаже 9-этажного общежития по проспекту Слобожанский Индустриального района города. В одной из комнат горело домашнее имущество. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 7 февраля в г. Дружковка Донецкой области произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека.

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