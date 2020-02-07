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В Донецкой области горел жилой дом, погибли два человека

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 09:53
В Донецкой области горел жилой дом, погибли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причина возникновения пожара устанавливается

В г. Дружковка (Донецкая область) на улице Бахмутская произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели локализовали пожар в 20:34 и ликвидировали в 20:40. От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

"Причина возникновения пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 февраля, в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей.

РБК-Украина писало, что во время пожара в Минкульте удалось спасти четырех человек, которые находились в здании ведомства. Спасенные лица были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались. Предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Кроме того, во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Посетителей торгового центра эвакуировали. На месте происшествия работали пожарные. По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.

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