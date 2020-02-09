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Зросла кількість потерпілих внаслідок пожежі у гуртожитку Дніпра

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 23:59
Зросла кількість потерпілих внаслідок пожежі у гуртожитку Дніпра
Фото: пожежа в гуртожитку (ДСНС)

Госпіталізовано ще одну жінку, яка отруїлася

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок пожежі, яка сталася 9 лютого у дев'ятиповерховому гуртожитку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

Зокрема, спочатку повідомлялося про те, що під наглядом медиків перебувають п'ятеро людей, які отруїлися продуктами горіння та один потерпілий дістав опіки обличчя. Проте після ліквідації пожежі до 4-ї міської клінічної лікарні Дніпра самостійно звернулася ще одна особа.

"Громадянка, 1991 року народження, яка з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" у стані середнього ступеня важкості, госпіталізована", - зазначили у прес-центрі.

Також за допомогою апаратів на стисненому повітрі рятувальники на місці надали допомогу ще 10 особам. На час гасіння пожежі бло евакуйовано 40 людей.

Відомо, що вогонь виник на 6-му поверсі 9-ти поверхового гуртожитку по проспекту Слобожанському Індустріального району міста. В одній із кімнат горіло домашнє майно. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 7 лютого у м. Дружківка Донецької області сталась пожежа в житловому будинку, в результаті якої загинули дві людини.

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