Возобновление работы Высшей квалифкомиссии судей: Рада разблокировала подписание закона

Верховная рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей . Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Нардепы не поддержали два проекта постановления об отмене результатов голосования за закон №№№3711-д-П - 3711-д-П1.

Напомним, Рада одобрила этот закон 29 июня.

ВККС необходима для того, чтобы заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационное оценивание судей. Документ предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении этот закон Рада одобрила в начале марта.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов ВР о необходимости судебной реформы в Украине.

Ее проведение является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.