Відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів: Рада розблокувала підписання закону

Верховна рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нардепи не підтримали два проекти постанови про скасування результатів голосування за закон №№№3711-д-П - 3711-д-П1.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня.

ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів. Документ передбачає, що на членство в ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВСП та Вищої ради юстиції.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні цей закон Рада схвалила на початку березня.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з главою Ради Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів ВР про необхідність судової реформи в Україні.

Її проведення є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.