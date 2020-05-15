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Відновлення авіасполучення залежить від динаміки пандемії, - Кулеба

Новини » Політика     15.05.2020 - 08:54
Відновлення авіасполучення залежить від динаміки пандемії, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Туристичний сезон влітку відбудеться, але не такий, як раніше

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) наголошують, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить насамперед від динаміки пандемії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Втеча від карантину: де українці зможуть відпочити в цьому році".

Кулеба в коментарі виданню заявив, що туристичний сезон влітку відбудеться, але не такий, як раніше.

"Ми не впливаємо на те, яке рішення приймуть інші країни. Але будемо готові діяти оперативно згідно з їх рішеннями та враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном. Думаю, туристичний сезон влітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він гарантовано буде обумовлений рядом протиепідемічних заходів", - заявив він.

Крім того, очільник МЗС додав, що зараз самі країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію з одного боку, а з іншого - не спровокувати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

Нагадаємо, авіакомпанії України пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Також Міністерство інфраструктури України розраховує відновити роботу громадського транспорту до 22 травня, коли закінчиться термін карантину, який планують ще продовжити.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України авиасообщениеУкраїнаКоронавірус
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