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Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными, - МИУ

Новости » Общество     14.05.2020 - 11:29
Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными, - МИУ
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Мининфраструктуры определят страны, с которых начнется восстановление авиасообщения

Авиакомпании Украины предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Как он сообщил, сейчас авиаперевозчики, Министерство иностранных дел и Мининфраструктуры работают над тем, чтобы определить страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Сами же авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

Напомним, ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно.

Также Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановление регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины.

Вместе с тем, ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов с 1 июля.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины авиасообщениеВладислав КриклийКоронавирус
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