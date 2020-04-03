Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Проведение английской Премьер-лиги (АПЛ) не будет возобновлено в начале мая, как предполагалось ранее. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Клубы провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что чемпионат возобновится лишь тогда, когда ситуация в стране будет безопасной и пандемия коронавируса отступит. При этом в АПЛ по-прежнему рассчитывают доиграть сезон и все внутренние турниры.

Также клубы проведут переговоры со своими игроками на предмет сокращения зарплат на 30% на время остановки чемпионата, а также перенаправят 125 млн фунтов на поддержку клубов Английской футбольной лиги и Национальной лиги, у которых возникли значительные финансовые трудности.

Премьер-лига ушла на вынужденную паузу, сыграв 29 туров. Лидирующему "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии.

Напомним, в АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона. Данная инициатива исходит от главных тренеров команд которые опасаются, что без должной тренировочной подготовки к рестарту и в условиях плотного графика матчей игроки будут подвержены высокому травматизму.