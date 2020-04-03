Відновлення АПЛ перенесено на невизначений термін

Клуби провели відеоконференцію
Проведення англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) не буде відновлена на початку травня, як передбачалося раніше. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Клуби провели відеоконференцію, за результатами якої було прийнято рішення, що чемпіонат відновиться лише тоді, коли ситуація в країні буде безпечною і пандемія коронавируса відступить. При цьому в АПЛ і раніше розраховують дограти сезон і всі внутрішні турніри.
Також клуби проведуть переговори зі своїми гравцями на предмет скорочення зарплат на 30% на час зупинки чемпіонату, а також перенаправляють 125 млн фунтів на підтримку клубів Англійської футбольної ліги і Національної ліги, у яких виникли значні фінансові труднощі.
Прем'єр-ліга пішла на вимушену паузу, зігравши 29 турів. Лідируючому "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії.
Нагадаємо, в АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону. Дана ініціатива виходить від головних тренерів команд які побоюються, що без належної тренувальної підготовки до рестарту і в умовах щільного графіка матчів гравці будуть схильні до високого травматизму.