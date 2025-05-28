Вознесіння Господнє 2025: коли свято і де дивитись богослужіння онлайн

Чому Вознесіння Господнє щороку святкують в різні дати

Свято Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, але щороку - на різні дати. Це пояснюється тим, що воно:

залежить від дати Великодня;

відзначається на 40-й день після Пасхи.

У ПЦУ пояснили, що святом Вознесіння завершується 40-денне вшанування Світлого Христового Воскресіння.

"Як упродовж 40 днів після нього Господь являвся Своїм учням, навчав їх та наставляв, так і Церква святкує цю найважливішу подію історії 40 днів - довше, ніж будь-яке інше свято", - нагадали українцям.

Уточнюється, що саме впродовж 40 днів після Воскресіння Господь готував своїх учнів до їхнього великого служіння, на яке їх було покликано, до проповіді Євангелія Царства Божого.

"У цей час учні потроху звикали до думки про фізичну розлуку з Ним. Бачачи, що Він видимо перебуває з ними не постійно, а тільки час від часу, вони навчилися визнавати в Ньому Господа, Який живе у світі вищому, нематеріальному", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що учні Господа під час його чудесних явлень і спілкування з ним відчували "невимовну благодать і радість".

Коли Вознесіння Господнє почали відзначати як окреме свято

"Після завершення 40 днів Господь у присутності багатьох свідків дав останні настанови апостолам, благословив їх і вознісся на небо", - зауважили у прес-службі Православної Церкви.

Тоді Ісус Христос "з плоттю, в повноті Своєї людської природи, піднявся до небес і сів праворуч Бога-Отця".

"Вознесіння є підтвердженням примирення Бога та людства, яке відкриває небеса і для всіх нас - тих, хто вірує в Господа і живе за Його настановами", - наголосили у ПЦУ.

Повідомляється, що після Вознесіння Господнього апостоли повернулися до Єрусалима.

Саме там через кілька днів на них зійшов Святий Дух.

"Загалом, свято Вознесіння до IV століття святкувалося разом з П'ятдесятницею - як єдине свято. Але таке святкування тривало не один день, а певний період", - поділились у ПЦУ.

З огляду на це, коли П'ятдесятницю (свято Зішестя Святого Духа на апостолів) почали відзначати окремо, то і свято Вознесіння стали відзначати перед ним.

"Перші згадки про це знаходимо у святителів Григорія Ниського та Іоана Золотоустого", - уточнили у ПЦУ.

Де шукати й дивитись урочисте богослужіння онлайн

Насамкінець у прес-службі Православної Церкви розповіли, що в день свята Вознесіння Господнього у храмах звершуватиметься урочиста Божественна літургія.

"Приходьте на святкові богослужіння до наших храмів! Або долучайтеся онлайн", - закликали вірян.

Уточнюється, що Божественна літургія транслюватиметься у четвер, 29 травня:

на сторінці ПЦУ у Facebook;

на сторінці Митрополита Епіфанія у Facebook;

на YouTube-каналі Православної Церкви України.

"Початок - о 9:00", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)