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Великдень під час війни: де й коли дивитись богослужіння онлайн

П'ятниця 18 квітня 2025 06:30
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Великдень під час війни: де й коли дивитись богослужіння онлайн Урочисті великодні богослужіння цього року можна дивитись і слухати онлайн (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Цього року Світле Христове Воскресіння всі українці (і православні, і католики) відзначатимуть в один день - 20 квітня. Урочисті великодні богослужіння при цьому транслюватимуть онлайн і на радіо.

Докладніше про те, де саме та коли можна дивитись або ж слухати великодні богослужіння, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Трансляція великодніх богослужінь на ТБ

На телеканалі "Суспільне Культура" покажуть:

  • у суботу, 19 квітня, о 23:00 - Урочисте богослужіння Православної Церкви України (ПЦУ) з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння (Пасхи);
  • у неділю, 20 квітня, о 7:00 - Великодні богослужіння Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) з Патріаршого собору Воскресіння Христового;
  • у неділю, 20 квітня, об 11:00 - Великодню Святу месу Римсько-Католицької Церкви в Україні з храму Святого Олександра у Києві.

Трансляція великодніх богослужінь на радіо

Крім того, "Українське Радіо" та "Радіо Культура" транслюватимуть:

  • у неділю, 20 квітня, о 00:05 - Урочисте богослужіння ПЦУ з нагоди Світлого Христового Воскресіння - наживо зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору в Києві;
  • у неділю, 20 квітня, о 8:35 - Урочисте богослужіння УГКЦ з нагоди Світлого Христового Воскресіння - наживо з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

Трансляція великодніх богослужінь у мережі

Знайти великодні богослужіння можна буде, найімовірніше, на офіційних сторінках ПЦУ та УГКЦ у мережі:

Насамкінець тим, хто надає перевагу YouTube, варто відвідати також:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками.

Читайте також, навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: корпоративний сайт "Суспільне Мовлення", "Українське Радіо", "Радіо Культура", прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) та Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) у Facebook, YouTube-канали "Православна Церква України" та "Живе Телебачення".

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