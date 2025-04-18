Великдень під час війни: де й коли дивитись богослужіння онлайн

Цього року Світле Христове Воскресіння всі українці (і православні, і католики) відзначатимуть в один день - 20 квітня. Урочисті великодні богослужіння при цьому транслюватимуть онлайн і на радіо.

Докладніше про те, де саме та коли можна дивитись або ж слухати великодні богослужіння, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Насамкінець тим, хто надає перевагу YouTube, варто відвідати також:

Знайти великодні богослужіння можна буде, найімовірніше, на офіційних сторінках ПЦУ та УГКЦ у мережі:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Великдень українці ходять у храм з кошиками.

Читайте також, навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: корпоративний сайт "Суспільне Мовлення", "Українське Радіо", "Радіо Культура", прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) та Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) у Facebook, YouTube-канали "Православна Церква України" та "Живе Телебачення".

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