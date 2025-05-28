Вознесение Господне 2025: когда праздник и где смотреть богослужение онлайн

Почему Вознесение Господне каждый год празднуют в разные даты

Праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг, но каждый год - на разные даты. Это объясняется тем, что он:

зависит от даты Пасхи;

отмечается на 40-й день после Пасхи.

В ПЦУ объяснили, что праздником Вознесения завершается 40-дневное чествование Светлого Христова Воскресения.

"Как в течение 40 дней после него Господь являлся Своим ученикам, учил их и наставлял, так и Церковь празднует это важнейшее событие истории 40 дней - дольше, чем любой другой праздник", - напомнили украинцам.

Уточняется, что именно в течение 40 дней после Воскресения Господь готовил своих учеников к их великому служению, на которое они были призваны, к проповеди Евангелия Царства Божьего.

"В это время ученики понемногу привыкали к мысли о физической разлуке с Ним. Видя, что Он видимо находится с ними не постоянно, а только время от времени, они научились признавать в Нем Господа, который живет в мире высшем, нематериальном", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что ученики Господа во время его чудесных явлений и общения с ним чувствовали "неописуемую благодать и радость".

Когда Вознесение Господне начали отмечать как отдельный праздник

"После завершения 40 дней Господь в присутствии многих свидетелей дал последние наставления апостолам, благословил их и вознесся на небо", - отметили в пресс-службе Православной Церкви.

Тогда Иисус Христос "с плотью, в полноте Своей человеческой природы, поднялся к небесам и сел одесную Бога-Отца".

"Вознесение является подтверждением примирения Бога и человечества, которое открывает небеса и для всех нас - тех, кто верует в Господа и живет по Его наставлениям", - отметили в ПЦУ.

Сообщается, что после Вознесения Господня апостолы вернулись в Иерусалим.

Именно там через несколько дней на них сошел Святой Дух.

"В целом, праздник Вознесения до IV века праздновался вместе с Пятидесятницей - как единый праздник. Но такое празднование длилось не один день, а определенный период", - поделились в ПЦУ.

Учитывая это, когда Пятидесятницу (праздник Сошествия Святого Духа на апостолов) начали отмечать отдельно, то и праздник Вознесения стали отмечать перед ним.

"Первые упоминания об этом находим у святителей Григория Нисского и Иоанна Златоустого", - уточнили в ПЦУ.

Где искать и смотреть торжественное богослужение онлайн

В завершение в пресс-службе Православной Церкви рассказали, что в день праздника Вознесения Господня в храмах будет совершаться торжественная Божественная литургия.

"Приходите на праздничные богослужения в наши храмы! Или присоединяйтесь онлайн", - призвали верующих.

Уточняется, что Божественная литургия будет транслироваться в четверг, 29 мая:

на странице ПЦУ в Facebook;

на странице Митрополита Епифания в Facebook;

на YouTube-канале Православной Церкви Украины.

"Начало - в 9:00", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)