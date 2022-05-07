В Вознесенске прогремели взрывы

В субботу, 7 мая, в Вознесенском районе раздался ряд взрывов. Подробности происшествия пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Информацию о четырех взрывах в Вознесенском районе подтвердила районная военная администрация.

Напомним, что 7 мая российские войска обстреляли ряд областей Украины. Так в Одессе начали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Жители утверждают, что видят ракеты над городом.

Также в небе над Полтавской областью украинская ПВО сбила российскую ракету.

Жителей страны просят не игнорировать воздушную тревогу.

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