В небе над Полтавской областью ПВО сбила вражескую ракету
Фото: над Полтавской областью сбили российскую ракету (Getty Images)
Сегодня, 7 мая, в небе над Полтавской областью украинская ПВО сбила российскую ракету. Жителей просят не игнорировать воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавской областью. ВСУ бережет наш покой, но воздушные тревоги не игнорируем", - говорится в сообщении.
Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по городу Карловка Полтавской области.
Стоит отметить, что оккупанты также выпустили четыре крылатые ракеты по территории Одесской области. В результате атаки разрушена инфраструктура.
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