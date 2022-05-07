В небе над Полтавской областью ПВО сбила вражескую ракету

Сегодня, 7 мая, в небе над Полтавской областью украинская ПВО сбила российскую ракету. Жителей просят не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина .

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавской областью. ВСУ бережет наш покой, но воздушные тревоги не игнорируем", - говорится в сообщении.

Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет.