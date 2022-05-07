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В небе над Полтавской областью ПВО сбила вражескую ракету

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Полтавская область, Суббота 07 мая 2022 14:06
В небе над Полтавской областью ПВО сбила вражескую ракету Фото: над Полтавской областью сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 мая, в небе над Полтавской областью украинская ПВО сбила российскую ракету. Жителей просят не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавской областью. ВСУ бережет наш покой, но воздушные тревоги не игнорируем", - говорится в сообщении.

Сейчас информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по городу Карловка Полтавской области.

Стоит отметить, что оккупанты также выпустили четыре крылатые ракеты по территории Одесской области. В результате атаки разрушена инфраструктура.

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ПВО Полтавская область Война России против Украины ракетный удар
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