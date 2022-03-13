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Возможны зеленые коридоры в Черниговской области 14 марта, - Верещук

Автор: Анна Шиканова

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала на 14 марта зеленый коридор в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Верещук в эфире UAразом.

Как сообщила Ирина Верещук, на понедельник, 14 марта, запланировано несколько зеленых коридоров для эвакуации жителей Украины.

"Это точно будет прорыв на Мариуполь. Это также будет продолжение Луганской области, а также будет продолжение Киевской области. Мы рассматриваем Черниговскую область, смотрим, как можно построить безопасный маршрут", - сообщила Верещук.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Верещук проинформировала о новом срыве помощи Мариуполю.

А также сообщали о том, что оккупанты готовятся к диверсиям на путях гуманитарных грузовиков и военной помощи.

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эвакуацияИрина Верещук