Можливі зелені коридори в Чернігівській області 14 березня, - Верещук

Як повідомила Ірина Верещук, на понеділок, 14 березня, заплановано кілька зелених коридорів для евакуації жителів України.

"Це точно буде прорив на Маріуполь. Це також буде продовження Луганської області, а також буде продовження Київської області. Ми розглядаємо Чернігівську область, дивимося, як можна побудувати безпечний маршрут", - повідомила Верещук.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!