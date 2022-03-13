Можливі зелені коридори в Чернігівській області 14 березня, - Верещук

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала на 14 березня зелений коридор у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Верещук в ефірі UAразом.
Як повідомила Ірина Верещук, на понеділок, 14 березня, заплановано кілька зелених коридорів для евакуації жителів України.
"Це точно буде прорив на Маріуполь. Це також буде продовження Луганської області, а також буде продовження Київської області. Ми розглядаємо Чернігівську область, дивимося, як можна побудувати безпечний маршрут", - повідомила Верещук.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верещук поінформувала про новий зрив допомоги Маріуполю.
А також повідомляли про те, що окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок і військової допомоги.
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