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Возможны нарушения движения транспорта. В Украине продолжается непогода

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Киев, Среда 12 января 2022 08:29
Возможны нарушения движения транспорта. В Украине продолжается непогода Фото: в Украине продолжается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжается непогода. На дорогах - гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице 12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, сегодня в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

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