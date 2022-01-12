Возможны нарушения движения транспорта. В Украине продолжается непогода
Фото: в Украине продолжается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжается непогода. На дорогах - гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый).
В Киевской области и в столице 12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, сегодня в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.