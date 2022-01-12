Можливі порушення руху транспорту. В Україні триває негода
Фото: в Україні триває негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні триває негода. На дорогах - ожеледиця, що може призвести до порушення руху транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області та у столиці 12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Нагадаємо, сьогодні в Україні формуватиме погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.