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Можливі порушення руху транспорту. В Україні триває негода

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Київ, Середа 12 січня 2022 08:29
Можливі порушення руху транспорту. В Україні триває негода Фото: в Україні триває негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні триває негода. На дорогах - ожеледиця, що може призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та у столиці 12 січня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Нагадаємо, сьогодні в Україні формуватиме погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.

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