Холодный ветер, мороз до -18 и гололедица: какую в Украине погоду сформирует антициклон

Завтра в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Ветер будет с северо-запада, морозы - более сильными. Также немного усилится ветер (без штормовых порывов), но устойчивый, холодный.

Завтра днем будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Луганской, Донецкой областях и в Крыму ночью небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура в течение суток -10-15 мороза, ночью на севере до -18, днем на западе страны -4-9 мороза; в юго-восточных и южных областях ночью -6-11, днем -3-8 мороза.