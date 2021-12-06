UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем,- Пентагон

Автор: Сергей Пышкин

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с военным командованием по обострению ситуации на границе Украины и Российской Федерации. Уверены в том, что возможного вторжения можно избежать путем дипломатии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, пока подробности встречи главы Минобороны он не может раскрыть. В то же время Остин был хорошо проинформирован о ситуации на границе России и Украины.

"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (относительно ситуации вокруг России и Украины - ред)", - отметил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ сегодня готовы ко всем вариантам развития ситуации.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонУкраинаКирби