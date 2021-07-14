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Возможность открывать бизнес удаленно - путь к инвестициям в Украину, - Рудык

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Киев, Среда 14 июля 2021 12:31
Возможность открывать бизнес удаленно - путь к инвестициям в Украину, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

"Голос" благодарит парламент за принятие законопроекта партии о возможности открывать ІТ-бизнес в Украине без физического присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии Киры Рудык.

"Принятие законопроекта о е-резидентстве №5270 открыло путь к привлечению международных инвестиций благодаря возможности открыть ІТ-бизнес в Украине за 10 минут без физического присутствия. Это существенный шаг вперед. Аналогичная инициатива успешно работает в Эстонии, ОАЭ и Азербайджане и приносит дополнительные уплаченные налоги в их госбюджеты", - отметила Кира Рудык.

По ее словам, принятый законопроект открыл возможность иностранным ІТ-специалистам регистрироваться предпринимателями в Украине, получать доходы на счета в украинских банках и платить налоги в украинский бюджет.

"Конечно, открытие бизнеса будет после всех этапов проверки. Но что важно: Украина сможет стать проводником для специалистов из стран с весьма сложным и неблагоприятным законодательством. То есть ІТ-специалисты в Беларуси, например, могут в несколько кликов через онлайн-систему "Дія" защитить свой бизнес, "перевезти" его в Украину, при этом физически оставаясь в другой стране", - пояснил парламентарий.

Кира Рудык также напомнила, что все е-резиденты будут регистрироваться плательщиками единого налога на третьей группе без НДС со ставкой налогообложения 5%.

Как сообщалось, ранее Рудык объяснила суть законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

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