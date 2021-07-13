Рудык объяснила суть законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Препаратами из медицинского каннабиса сегодня лечат больных в 60 странах мира. Украина должна последовать примеру развитых государств и предоставить более 2 миллионам украинцам возможность получить необходимые им лекарства.

"Мы призываем поддержать легализацию медицинского каннабиса. Таким образом украинские пациенты получат доступ к безопасному лечению по рецепту врача. Кроме того, закон будет регулировать производство медицинских препаратов. Сейчас более 2 миллионов украинцев с онкологическими заболеваниями, эпилепсией и другими болезнями нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые могут облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги", - пояснила Кира Рудык.

Она также напомнила, что партия "Голос" первой подняла в парламенте вопрос о необходимости принятия закона о легализации медицинского каннабиса.

Рудык также пояснила, что препараты на основе каннабиса будут выписываться только врачом и в ограниченных дозах для лечения пациентов с тяжелыми болезнями. Поэтому людям с наркотической зависимостью лекарства из каннабиса будут недоступны.

"Препараты конопли с ТГК (тетрагидроканнабинола) можно будет потреблять и распространять только под строгим контролем МВД и Минздрава, так же как опиаты: по красному рецепту врача. А вот препараты конопли с КБД (каннабидиол) продаются без контроля, как во всем цивилизованном мире. Для препаратов с ТГК ограничения точно будут. Ведь у каждого препарата есть как полезные свойства, так и побочные эффекты. Перечень заболеваний и схема применения будут определены законодательством и правительством", - пояснила депутат.

Лидер "Голоса" напомнила, что более 60 стран мира используют каннабис в медицинских и научных целях. Использование лекарственных средств на основе конопли разрешено сегодня в США и Великобритании, а также в большинстве стран Европы: Австрии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Польши и других.