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Можливість відкривати бізнес віддалено - шлях до інвестицій в Україну, - Рудик

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Київ, Середа 14 липня 2021 12:31
Можливість відкривати бізнес віддалено - шлях до інвестицій в Україну, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

"Голос" дякує парламенту за ухвалення законопроекту партії щодо можливості відкривати ІТ-бізнес в Україні без фізичної присутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії Кіри Рудик.

"Ухвалення законопроекту про е-резидентство №5270 відкрило шлях до залучення міжнародних інвестицій завдяки можливості відкрити ІТ-бізнес в Україні за 10 хвилин без фізичної присутності. Це суттєвий крок уперед. Аналогічна ініціатива успішно працює в Естонії, ОАЕ та Азербайджані та приносить додаткові сплачені податки до їх держбюджетів", - наголосила Кіра Рудик.

За її словами, ухвалений законопроект відкрив можливість іноземним ІТ-спеціалістам реєструватися підприємцями в Україні, отримувати доходи на рахунки в українських банках та сплачувати податки в український бюджет.

"Звичайно, відкриття бізнесу буде після всіх етапів перевірки. Але що важливо: Україна зможе стати провідником для спеціалістів з країн з надто складним та несприятливим законодавством. Тобто ІТ-спеціалісти у Білорусі, наприклад, можуть у кілька кліків через онлайн-систему "Дія" захистити свій бізнес, "перевезти" його в Україну, при цьому фізично залишаючись в іншій країні", - пояснила нардеп.

Кіра Рудик також нагадала, що усі е-резиденти будуть реєструватися платниками єдиного податку на третій групі без ПДВ зі ставкою оподаткування 5%.

Як повідомлялось, раніше Рудик пояснила суть законопроекту про легалізацію медичного канабісу.

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