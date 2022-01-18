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Возможность остановить "Северный поток-2" - единственный рычаг влияния на Россию, - Псаки

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки считают возможность остановки "Северного потока -2" - единственным рычагом влияния на Российскую федерацию. Сейчас сертификация трубопровода была остановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки.

В ответ на вопрос, имеют ли США гарантии от Германии, что "Северный поток-2" будет остановлен в случае вторжения на территорию Украины со стороны России, Псаки отметила, что сертификация газопровода и так приостановлена.

"И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас", - заявила Псаки.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.

Между тем США и Германия работают над возможностью задержки запуска "Северного потока-2".

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

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