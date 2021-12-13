Возможно ли появление нового монобольшинства в Раде: мнение социолога

"В целом украинец имеет весьма низкий уровень политической культуры и является довольно инфантильным с точки зрения гражданского сознания, а это даже шире, чем политическое сознание. И соответственно, эта проблема - "каждый раз становимся на грабли " - всегда присутствует у украинцев", - рассказал Антипович.

По его словам, украинец, от большого очарования, таки получил прививку.

"Возьмем Виктора Ющенко, Майдан, 2004-2005 год - было и очарование, и разочарование, и реванш Виктора Януковича. Далее - Революция достоинства, победа Петра Порошенко и стремление "Жить по-новому", запрос на изменение системы. Ставка 50% в первом туре - это очень много, но Зеленский еще выше поднял эту ставку: 73% во втором туре - это не просто более чем 50% в первом, это труднее и ответственнее", - пояснил эксперт.

Он отметил, что последние выборы для украинцев были чрезвычайным очарованием: "политики станут ближе к народу", "мы выбираем такого же, как мы" и т. д.. Впрочем, по его словам, это очарование привело к большому разочарованию.

"Мы, конечно, снова зачаруемся перед следующими выборами, снова пойдем с надеждой на участке, но этот уровень очарования все-таки будет ниже. Поэтому от монобольшинства, я думаю, мы застрахованы. Но от очередного наступания на грабли - никогда. У украинца это национальная традиция, игра, ментальность - называйте как угодно", - подытожил Антипович.