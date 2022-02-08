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Возможна пневмония. Ляшко рассказал о риске гриппа совмещенного с COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, нужно придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любым другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким.

"Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудители могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья", - сообщил Ляшко.

Он обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.

Напомним, в Минздраве рассказали, как будут отслеживать передачу COVID.

Отметим, в Украине зафиксировали более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки.

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