Контакты высокого риска. В Минздраве рассказали, как будут отслеживать передачу COVID
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса. Правила немного изменили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
"В условиях "красного" уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться лишь контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания", - сообщил он.
Контактами высокого риска будут считать:
- членов семьи инфицированного,
- уязвимых контактных лиц по состоянию здоровья,
- лиц, находящихся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, например больницах и учреждениях длительного ухода.
Напомним, в Украине зафиксировали более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки.