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Можлива пневмонія. Ляшко розповів про ризик грипу сполученого з COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.

"Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я", - повідомив Ляшко.

Він звернувся до українців з проханням слідкувати за своїм здоров’ям та залишатись вдома при перших симптомах вірусного захворювання.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як відслідковуватимуть передачу COVID.

Зазначимо, в Україні зафіксували більше 34 тисяч нових заражень та 255 смертей за добу.

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