Возможна передача данных. Украинцев призывают удалить российские приложения: список

Украинцев призывают немедленно удалить российские приложения. Агрессор может похищать персональные данные каждого пользователя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича.
По словам Оленича, речь идет о приложениях:
При этом необходимо удалить свои почтовые ящики в домене ru.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что международный медиасервис MEGOGO удалил российский контент.
Тем временем на платформе Opensea появился благотворительный проект в поддержку армии Украины.
Еще вчера хакеры Anonymous включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.