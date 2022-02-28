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Возможна передача данных. Украинцев призывают удалить российские приложения: список

Автор: Сергей Пышкин

Украинцев призывают немедленно удалить российские приложения. Агрессор может похищать персональные данные каждого пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича.

По словам Оленича, речь идет о приложениях:

  • Yandex;
  • Kasperskiy;
  • Mail.ru;
  • VK;
  • Rambler;
  • "Одноклассники".

При этом необходимо удалить свои почтовые ящики в домене ru.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что международный медиасервис MEGOGO удалил российский контент.

Тем временем на платформе Opensea появился благотворительный проект в поддержку армии Украины.

Еще вчера хакеры Anonymous включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.

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