"Русские фильмы, идите...": медиасервис MEGOGO удалил все фильмы агрессора
Фото: медиасервис MEGOGO удалил все фильмы агрессора (mediasat.info)
Международный медиасервис MEGOGO удалил российский контент. Были заблокированы все фильмы, сериалы, мультфильмы и прочее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сервиса.
"Русские фильмы, идите на***! Сейчас все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", - пишет пресс-служба сервиса.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как вчера грузинский балкер отказался заправлять российское судно топливом.