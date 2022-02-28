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"Русские фильмы, идите...": медиасервис MEGOGO удалил все фильмы агрессора

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 13:01
"Русские фильмы, идите...": медиасервис MEGOGO удалил все фильмы агрессора Фото: медиасервис MEGOGO удалил все фильмы агрессора (mediasat.info)
Автор: Сергей Пышкин

Международный медиасервис MEGOGO удалил российский контент. Были заблокированы все фильмы, сериалы, мультфильмы и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сервиса.

"Русские фильмы, идите на***! Сейчас все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", - пишет пресс-служба сервиса.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как вчера грузинский балкер отказался заправлять российское судно топливом.

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Megogo Российская Федерация
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