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Можлива передача даних. Українців закликають видалити російські застосунки: список

Автор: Сергій Пишкін

Українців закликають негайно видалити російські застосунки. Агресор може викрадати персональні дані кожного користувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича.

За словами Оленича, йдеться про застосунки:

  • Yandex;
  • Kasperskiy;
  • Mail.ru;
  • VK;
  • Rambler;
  • "Одноклассники".

Водночас необхідно видалити свої поштові скриньки в домені ru.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент.

Тим часом на платформі Opensea з’явився благодійний проєкт на підтримку армії України.

Ще вчора хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.

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