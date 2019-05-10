Возмещение НДС экспортерам выросло на треть

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Сумма среднемесячного возмещения НДС выросла до 14,3 млрд грн

Государственная фискальная служба Украины в течение января-апреля 2019 года возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным ГФС, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 года плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн.

Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 14,3 млрд грн. В течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения НДС составила 11 млрд грн.

В апреле 2019 года плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС.

Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета за январь-апрель 2019 года выросли на 18,2% г/г до 322,6 млрд грн и составили 95,7% от уточненного расписания.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2018 года плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (120,1 млрд грн).