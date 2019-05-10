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Повернення ПВД експортерам зросло на третину

Новини » Економіка    10.05.2019 - 14:40
Повернення ПВД експортерам зросло на третину
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Сума середньомісячного відшкодування ПДВ зросла до 14,3 млрд грн

Державна фіскальна служба України протягом січня-квітня 2019 року відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними ДФС, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 31,2%, або на 13,6 млрд грн. У січні-квітні 2018 року платникам було відшкодовано 43,6 млрд грн.

Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 14,3 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.

У квітні 2019 року платникам було повернуто 11,8 млрд грн ПДВ.

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету за січень-квітень 2019 року зросли на 18,2% р/р до 322,6 млрд грн і становили 95,7% від уточненого розпису.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2018 року платникам було відшкодовано 131,7 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,6%, або на 11,6 млрд грн більше, ніж у 2017 році (120,1 млрд грн).

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