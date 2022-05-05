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Возмещают потери. В РФ начали ускоренную подготовку контрактников

Фото: Россия пытается возместить уничтоженных солдат контрактниками (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На фоне чрезвычайно больших потерь личного состава в РФ начали подготавливать контрактников по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что оккупантами принимаются меры пополнения утрат личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих воинской службы по контракту.

Стоит заметить, что по состоянию на 5 мая РФ потеряла 24 700 солдат. При этом количество раненных может превышать потери в более чем четыре раза.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины опубликовала переписку контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Выяснилось, что Россия не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Также мы писали, что в России проходит кампания по набору "добровольцев" - 200 желающих еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы. Такая задача стоит перед Минобороны России.

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