Возмещают потери. В РФ начали ускоренную подготовку контрактников

На фоне чрезвычайно больших потерь личного состава в РФ начали подготавливать контрактников по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Стоит заметить, что по состоянию на 5 мая РФ потеряла 24 700 солдат. При этом количество раненных может превышать потери в более чем четыре раза.

Отмечается, что оккупантами принимаются меры пополнения утрат личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих воинской службы по контракту.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины опубликовала переписку контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Выяснилось, что Россия не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Также мы писали, что в России проходит кампания по набору "добровольцев" - 200 желающих еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы. Такая задача стоит перед Минобороны России.

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