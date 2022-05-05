RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відшкодовують втрати. У РФ розпочали прискорену підготовку контрактників

Фото: Росія намагається відшкодувати знищених солдатів контрактниками (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З огляду на надзвичайно великі втрати особового складу, у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що окупантами вживаються заходи щодо поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Варто зауважити, що станом на 5 травня РФ втратила 24 700 військових. При цьому кількість поранених може перевищувати втрати більш ніж у чотири рази.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України опублікувала листування контрактника зі співробітницею Головного управління Росгвардії Краснодарського краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, щоб замінити окупантів, яких вже знищили українські військові.

Також ми писали, що у Росії проходить кампанія з набору "добровольців" - 200 охочих щотижня з кожного федерального округу, крім Москви. Таке завдання постає перед Мінобороною Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійська РФВійна Росії проти України