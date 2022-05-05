Відшкодовують втрати. У РФ розпочали прискорену підготовку контрактників

З огляду на надзвичайно великі втрати особового складу, у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Варто зауважити, що станом на 5 травня РФ втратила 24 700 військових. При цьому кількість поранених може перевищувати втрати більш ніж у чотири рази.

Зазначається, що окупантами вживаються заходи щодо поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України опублікувала листування контрактника зі співробітницею Головного управління Росгвардії Краснодарського краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, щоб замінити окупантів, яких вже знищили українські військові.

Також ми писали, що у Росії проходить кампанія з набору "добровольців" - 200 охочих щотижня з кожного федерального округу, крім Москви. Таке завдання постає перед Мінобороною Росії.

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