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РФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУ

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Среда 04 мая 2022 16:17
РФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала переписку контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Выяснилось, что Россия не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что у оккупантов срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.

"Недобор силен. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных)" - пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на большие потери.

"34 мехбат Карачаевский полностью раз**али. 80% личного состава было уничтожено. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", - пишет оккупант.

Также женщина дополнила перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью.

К тому же она риторически спрашивает у оккупанта: "И кем менять их, спрашивается?".

РФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУРФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУРФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУ

Ранее мы сообщали, что пленные боевики "ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию России.

Также мы писали, что СБУ предотвратила ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области.

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