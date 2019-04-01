Возле здания ЦИК группа людей помешала российскому тележурналисту

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Журналист российского телеканала "Дождь" заявил, что делал опрос о президентских выборах

Российский телеканал "Дождь" сообщил о том, что работе его журналиста возле здания Центральной избирательной комиссии на выборах президента Украины помешала группа людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канала.

Речь идет о тележурналисте Владимире Роменском. Он попытался взять на площади перед зданием ЦИК комментарий о президентских выборах. Однако журналисту в грубой форме посоветовали уйти.

Позже в комментарии украинским СМИ группа молодых людей объяснила, что такие их действия были вызваны тем, что журналист передавал искаженные результаты экзитполов.

И такое бывает Такое иногда случается во время прямого эфира. (В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) Опубліковано Телеканал Дождь Неділя, 31 березня 2019 р.

Напомним, согласно уточненным данным Национального экзитпола, во второй тур президенских выборов проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Отметим, по информации координаторки гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, наиболее массовым нарушением во время выборов стало разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.