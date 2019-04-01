Біля будівлі ЦВК група людей завадила російському тележурналісту

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Журналіст російського телеканалу "Дощ" заявив, що робив опитування про президентські вибори

Російський телеканал "Дощ" повідомив про те, що його роботі журналіста біля будівлі Центральної виборчої комісії на вибори президента України завадила група людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter каналу.

Мова йде про тележурналисте Володимирі Роменському. Він спробував взяти на площі перед будівлею ЦВК коментар про президентські вибори. Однак журналістові в грубій формі порадили піти.

Пізніше в коментарі українським ЗМІ група молодих людей пояснила, що такі їхні дії були викликані тим, що журналіст передавав спотворені результати екзитполів.

И такое бывает Такое иногда случается во время прямого эфира. (В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) Опубліковано Телеканал Дождь Неділя, 31 березня 2019 р.

Нагадаємо, згідно з уточненими даними Національного екзитполу, у другий тур президентських виборів проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%).

Відзначимо, за інформацією координаторки громадянської мережі "Опора" Ольги Айвазовської, найбільш масовим порушенням під час виборів стало розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.