Возле Запорожской АЭС возник лесной пожар. Что с радиационным фоном

Лесной пожар возник рядом с захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцией, но радиационный фон существенных изменений не претерпел.

На огонь и задымление в районе Запорожской АЭС обратили внимание на другом берегу Днепра – в Никополе. Местные власти успокоили горожан, что непосредственно станция не пострадала.

"Внимание! По предварительной информации на противоположной стороне водохранилища возник лесной пожар, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает, радиационный фон в норме", – говорится в сообщении.

Запорожская АЭС с начала марта находится под контролем российских войск. Во время штурма объекта оккупанты обстреляли один из энергоблоков, но конструкция выдержала, так что обошлось без выброса радиации.