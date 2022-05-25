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Возле Запорожской АЭС возник лесной пожар. Что с радиационным фоном

Фото: Запорожская АЭС (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Лесной пожар возник рядом с захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцией, но радиационный фон существенных изменений не претерпел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Никополь. Оперативная информация.

На огонь и задымление в районе Запорожской АЭС обратили внимание на другом берегу Днепра – в Никополе. Местные власти успокоили горожан, что непосредственно станция не пострадала.

"Внимание! По предварительной информации на противоположной стороне водохранилища возник лесной пожар, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает, радиационный фон в норме", – говорится в сообщении.

Запорожская АЭС с начала марта находится под контролем российских войск. Во время штурма объекта оккупанты обстреляли один из энергоблоков, но конструкция выдержала, так что обошлось без выброса радиации.

К слову, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью утром 25 мая.

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