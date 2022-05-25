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Оккупанты запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО

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Запорожье, Среда 25 мая 2022 06:43
Оккупанты запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО Фото: оккупанты запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО (nationalinterest)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска атаковали Запорожье. Утром оккупанты запустили по городу четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что ракету успела сбить система ПВО.

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбила ПВО. В настоящее время обследуется пораженная территория. На месте происшествия работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел Запорожской области.

12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица.

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