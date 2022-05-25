RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля Запорізької АЕС виникла лісова пожежа. Що з радіаційним фоном

Фото: Запорізька АЕС (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорців

Лісова пожежа виникла поруч із захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією, але радіаційний фон суттєвих змін не зазнав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нікополь. Оперативна інформація.

На вогонь і задимлення у районі Запорізької АЕС звернули увагу на іншому березі Дніпра – в Нікополі. Місцева влада заспокоїла містян, що безпосередньо станція не постраждала.

"Увага! За попередньою інформацією на протилежному боці водосховища виникла лісова пожежа, життю та здоров'ю мешканців міста нічого не загрожує, радіаційний фон в нормі", – йдеться в повідомленні.

Запорізька АЕС із початку березня перебуває під контролем російських військ. Під час штурму об'єкта окупанти обстріляли один із енергоблоків, але конструкція витримала, тож обійшлося без викиду радіації.

До слова, війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю вранці 25 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСНікопольЭнергодарЗапорожская областьДніпропетровська область