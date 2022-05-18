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В РФ заявили о намерениях использовать захваченную Запорожскую АЭС

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Среда 18 мая 2022 20:22
В РФ заявили о намерениях использовать захваченную Запорожскую АЭС Фото: Запорожская АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет работать на Россию. При этом планируется продавать электроэнергию Украине.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому, если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС - ред.) будет работать на Россию", - заявил российский чиновник.

Также он добавил, что "проблем с продажей электроэнергии не будет, потому что атомная энергия - дешевая и конкурентоспособная".

Напомним, о захвате Запорожской АЭС стало известно еще 4 марта. Весь персонал остается на территории электростанции и обеспечивает эксплуатацию энергоблоков.

Также мы писали, что руководители Запорожской атомной электростанции не могут выехать из Энергодара из-за угроз оккупантов.

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Запорожская АЭС Война России против Украины
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