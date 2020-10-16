Біля закритого на карантин КПВВ "Станиця Луганська" зібралася черга

Фото: Станиця Луганська (Станиця Луганська Україна/facebook)

Через закриття КПВВ "Станиця Луганська" зібралась велика черга. Перетнути лінію розмежування можна тільки за наявності документів, що підтверджують соціально-гуманітарний характер поїздки.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

На КПВВ зібралися близько 50 осіб. При цьому розселяти тих, хто не може потрапити додому на окуповану територію, місцева влада Станиці Луганської не планує.

Повідомляється, що на сьогодні на території Станиці Луганської коронавірусом інфіковано 40 осіб.

Нагадаємо, на початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів через масштабні пожежі у Луганській області.

Також в серпні-вересні всі пункти пропуску по лінії розмежування обмежували роботу через розпорядження Кабінету міністрів.

В Україні за минулу добу виявили 5062 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях і в Києві.