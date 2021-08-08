UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших нет

Автор: РБК-Украина

Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов-Киев. Пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Укрзализныци.

С рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется.

Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.

Из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев-Рахов.

"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", - сообщают представители "Укрзализныци".

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать до Рахова и Одессы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця