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Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих немає

Автор: РБК-Україна

Біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів-Київ. Постраждалих і жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці.

З рейок зійшов локомотив і трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357. На місце події виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідується.

Зараз пасажири першого вагона пересаджені в інші вагони, приймається рішення про можливість прослідування поїзда далі.

Через інцидент в дорозі затримається і зустрічний поїзд №358 Київ-Рахів.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів будемо інформувати додатково", - повідомляють представники "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Одеси.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає два додаткових потяги зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова та Одеси.

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Укрзалізниця