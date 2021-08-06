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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу

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Пятница 06 августа 2021 14:13
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Одессу Фото: УЗ назначила дополнительный поезд в Одессу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Одессу будет курсировать дополнительный поезд. Он будет отправляться из Черновцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Курсирование поезда №274/273 Черновцы-Одесса начнется уже с 7 августа.

Из Черновцов он будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы - 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам.

Из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15:47.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать до Рахова и Одессы.

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Укрзализныця поезд
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