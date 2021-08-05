ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева: график движения

Новина українською →
Киев, Четверг 05 августа 2021 13:17
УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева: график движения Фото: УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать в Рахов и Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, с 6 августа начинает движение ночное поезд №217/218 Киев-Рахов:

  • отправление из Киева будет по четным числам в 14:28;
  • обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20.

Кроме этого, с 9 августа начнет курсировать поезд №287/288 Киев-Одесса через день по нечетным числам до конца лета:

  • из Киева будет отправляться в 00:55;
  • обратно из Одессы будет отправляться в 13:33.

В пресс-службе предупреждают, что 21 августа поезд Киев-Одесса по техническим причинам не будет курсировать.

Кроме того, УЗ добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.

Напомним, что вчера начал свое движение дополнительный поезд №110/109 Львов-Херсон.

Отметим, что сегодня будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Одесса поезд
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине