УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева: график движения
Фото: УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать в Рахов и Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Так, с 6 августа начинает движение ночное поезд №217/218 Киев-Рахов:
- отправление из Киева будет по четным числам в 14:28;
- обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20.
Кроме этого, с 9 августа начнет курсировать поезд №287/288 Киев-Одесса через день по нечетным числам до конца лета:
- из Киева будет отправляться в 00:55;
- обратно из Одессы будет отправляться в 13:33.
В пресс-службе предупреждают, что 21 августа поезд Киев-Одесса по техническим причинам не будет курсировать.
Кроме того, УЗ добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.
Напомним, что вчера начал свое движение дополнительный поезд №110/109 Львов-Херсон.
Отметим, что сегодня будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.